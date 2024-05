Torrenova, domani l’ultimo saluto a Salvatore Barbagallo. Proclamato il lutto cittadino

Rientrerà nel tardo pomeriggio di oggi a Torrenova la salma di Salvatore Barbagallo, il 33enne morto la mattina dello scorso 23 maggio, dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale autonomo avvenuto nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 maggio scorsi, sulla SP 162 bis a S. Agata di Militello. La salma sarà accolta nella chiesa di Maria SS Addolorata per la veglia funebre. I funerali si svolgeranno, invece domani 29 maggio alle 17 nella chiesa di San Pietro.

A dare l’autorizzazione per la restituzione del corpo per le esequie la Procura di Patti, che ha aperto un fascicolo su quanto accaduto quella tragica notte, affidando le indagini agli agenti della Polizia del commissariato santagatese, intervenuti nell’immediatezza dei fatti.

Il giovane, intorno alle 2,30 del 21 maggio mentre viaggiava a bordo di un motociclo sulla litoranea in direzione Messina, nel tratto compreso tra Villa Falcone-Borsellino ed un noto ristorante, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo. Pare che sia finito contro le recinzioni di un piccolo cantiere lavori, in esecuzione in quel momento. E’ stato sbalzato a diversi metri di distanza, battendo violentemente la testa. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasferito al trauma center di Villa Sofia a Palermo, dove i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa, nella speranza di poterlo salvare. Dopo 3 giorni di agonia, però purtroppo non ce l’ha fatta.

Con un gesto di grande solidarietà i familiari di Salvatore hanno dato l’autorizzazione alla donazione degli organi, prelevati prima di procedere all’esame autoptico disposto dalla Procura di Patti. I familiari del 33enne, assistiti dall’avvocato Massimiliano Fabio, hanno presentato immediatamente un esposto, chiedendo di fare chiarezza sul sinistro. L’autopsia è stata eseguita ieri alle 18, all’ospedale Papardo di Messina, dalla dottoressa Daniela Sapienza, incaricata dalla Procura, mentre i familiari hanno nominato quale consulente tecnico di parte il medico legale Giovanni Crisafulli.

Intanto Torrenova si è stretta attorno ai familiari del ragazzo, molto conosciuti in paese. Il sindaco Salvatore Castrovinci, interpretando il dolore e lo sgomento della comunità, ha proclamato il lutto cittadino per domani, per la durata delle esequie.