Patti – Incidente mortale sulla SS113, deceduto centauro dopo la corsa in ospedale

Un incidente mortale si è verificato questo pomeriggio intorno alle 13.00 a Patti, sulla SS113 nei pressi della frazione Valle.

A perdere la vita Massimo Di Luca, che viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto. Un incidente davvero devastante: causa del forte urto l’uomo è stato sbalzato dal mezzo, finendo sull’asfalto: per lui purtroppo, dopo le prime cure dei sanitari, non c’è stato nulla da fare.

L’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Patti, dove era stato stabilizzato e intubato, pronto per essere trasferito in Elisoccorso a Messina. Massimo però è spirato prima del trasporto.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Patti, giunti sul posto poco dopo il sinistro.