L’Orlandina vola in Finale! Gatti decisivo in Gara 3 contro Molfetta

L’apoteosi per Patrick Gatti, decisivo questo pomeriggio in Gara 3 di Semifinale Playoff tra la sua Infodrive Capo d’Orlando e Molfetta. I biancoazzurri vincono meritatamente 69-61, davanti ad una Infodrive Arena carica e motivata come non mai.

La spinta del pubblico orlandino potrebbe essere decisiva anche in finale, dove Capo d’Orlando affronterà Ragusa, in una sfida tutta siciliana. Palla a due domenica prossima alle 18 alla Infodrive Arena.

Domani servizi e interviste all’interno del TG di AMnotizie.