Cimitero di Scala di Patti: segnalata la presenza di pezzi di lastre di eternit, richiesta rampa di accesso per disabili

Ci sono pezzi di lastre di eternit nel cimitero di Scala di Patti. Così ha scritto un cittadino in una pec inviata al sindaco Gianluca Bonsignore e all’ingegnere comunale Tindaro Pino Scaffidi. E’ stato evidenziato come alcune si trovino sopra i loculi e sono distaccate in balia dei venti.

Oltre a questa segnalazione di carattere ambientale, per la quale è stato chiesto un riscontro agli organi comunali e si resta in attesa che questo avvenga, è stata evidenziata anche la necessità di una rampa di accesso che favorisca l’ingresso di persone con disabilità e poi la regolamentazione del parcheggio delle auto, che spesso vengono parcheggiate davanti all’ingresso del cimitero.

Una situazione che impedisce o rende difficoltoso l’ingresso delle persone con disabilità.

Infine si richiede un attenta verifica al rispetto del regolamento cimiteriale e relative autorizzazioni soprattutto riguardo all’introduzione ed installazione di panche, corpi illuminanti e piante.