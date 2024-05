Torrenova, non ce l’ha fatta il 33enne rimasto coinvolto nell’incidente di domenica notte

Lutto a Torrenova, dove poco fa é giunta la tragica notizia della morte del 33enne Salvatore Barbagallo, che nella notte tra domenica e lunedì scorsi era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale autonomo a S. Agata di Militello, sulla SP 162bis, nel tratto compreso tra Villa Falcone-Borsellino ed un noto ristorante.

Lo sfortunato, intorno alle 2,30, mentre era alla guida di un motociclo, per cause al vaglio della Polizia di Stato, avrebbe perso il controllo, rovinando sull’asfalto e battendo violentemente la testa, riportando diversi traumi. Trasferito al trauma center dell’ospedale Villa Sofia Cervello di Palermo, era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico nella stessa mattinata di lunedì e poi tenuto in coma farmacologico. Le sue condizioni sono però rimaste sempre critiche.

Questa mattina il tragico epilogo, che ha gettato nel dolore e nello sconforto l’intera comunità torrenovese, che si é stretta in questi giorni attorno alla famiglia di Salvatore. Donati gli organi del giovane, che avrebbe compiuto 34 anni il prossimo 12 luglio.