L’Infodrive Capo d’Orlando cade a Molfetta in Gara 2 per 85-79, dopo una partita sempre in equilibrio, che ha visto i paladini inseguire e lottare, senza però riuscire a piazzare un break che avrebbe permesso di ribaltare il risultato.

Allora è tutto rinviato a domenica 26 maggio alle ore 18.00 all’Infodrive Arena per gara 3. Partita che vale la finale di Serie B Interregionale, dove già si trova Ragusa, che ha vinto la serie contro Salerno per 2-0.