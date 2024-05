ITIS – Sant’Agata Militello: gli studenti a lezione con il vice questore Ambrogio su parità di genere e rispetto della donna

Quest’anno, attraverso il progetto ”Arte, di ogni Genere”, finanziato dalla Regione Sicilia di cui alla Circ. n. 20 del 20/10/2023 “Interventi per la promozione della legalità e del rispetto della figura femminile e dell’educazione alle differenze – sperimentazione di modelli didattici per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, circa sessanta ragazzi dell’ITIS “E. Torricelli” di Sant’Agata Militello, diretto dalla professoressa Tamara Micale, stanno frequentando tre laboratori tenuti dalle docenti Maria Angela Gallo e Domenica Rando, che hanno come obiettivo “La conoscenza contro la violenza, per un cambiamento possibile”.

Tra le attività anche il dialogo con le Istituzioni e, in questo contesto, nella giornata di ieri gli studenti hanno incontrato il Vice Questore Dott. Giuseppe Ambrogio presso la locale sede del Commissariato. Molti i punti trattati dal Vice Questore durante l’incontro: il suffragio universale del 2 giugno del 1946; la disparità di retribuzione tra uomini e donne e la parità d’incarico; l’introduzione del Codice Rocco nel 1930; l’entrata in vigore, nel 1981, della Legge n.442 che segna la fine del “delitto d’onore” (art. 587 c.p.) e del cosiddetto “matrimonio riparatore” (art. 544 c.p.); il reato di stalking; la conversione nella legge N. 119 nel 2013 del decreto legislativo n.93, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere” (femminicidio); e l’introduzione nel 2019 del protocollo “Codice Rosso” per le denunce nei casi di violenza domestica e di genere.

Gli studenti del laboratorio sulla Costituzione, tenuto dalla docente Domenica Rando, hanno dialogato con il Vice Questore ed apprezzato molto l’occasione di approfondimento di una questione, quale quella della discriminazione di genere molto attuale. I gruppi di lavoro si apprestano ad incontrare a Messina l’assessore alle pari opportunità ed il Prefetto.