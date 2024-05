Capo d’Orlando, poliambulatorio e guardia medica a Torrente Forno. Cuccì: “Entro 15/20 giorni deve essere tutto trasferito”

Un qui pro quo, un difetto di comunicazione, o un errore di calcolo?

Non è chiaro cosa sia andato storto, ma a partire da sabato scorso, alcuni utenti, in particolare anziani si sono recati nella scuola Giovanni Paolo II di Via Torrente Forno a Capo d’Orlando, pensando di trovare già guardia medica ed ambulatori specialistici dell’ASP. In effetti, a giorni, i servizi sanitari del Poliambulatorio Asp, ubicati attualmente in via Mancini, dovrebbero essere trasferiti nella scuola, che li ospiterà fino a conclusione dei lavori di adeguamento dell’immobile ex Ospedaletto per realizzare una Casa di Comunità. Notizie di stampa ipotizzavano una probabile disponibilità dei locali a partire da lunedì 27 maggio, ma ad oggi, il trasloco non è ancora iniziato e, secondo di voci di corridoio, non sarebbe ancora pronto nulla per il trasferimento. La dirigente della scuola, Rita Troiani, costretta, quindi a rinviare i pazienti in via Mancini.

Per fare chiarezza ed evitare disagi all’utenza, abbiamo chiesto informazioni al Direttore Generale dell’ASP Giuseppe Cuccì.