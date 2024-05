Campo estivo a Milazzo, la proposta del Nuovo circolo del tennis e della vela

Il nuovo circolo del tennis e della vela organizza l’edizione 2024 del campo estivo nel “nuovo circolo del tennis e vela”, in collaborazione con la Federazione Italiana tennis e Padle e Federazione Italiana Vela.

Il campo estivo è rivolto a tutti i ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Arrivato già alla quarta edizione, offre un’esperienza di immersione e sperimentazione in diverse discipline sportive da svolgere all’aria aperta: tennis, basket, karate, vela, nuoto, con la possibilità di conoscere campioni e professionisti locali. Le attività di nuoto, vela e triathlon si svolgono nella spiaggetta adiacente al circolo.

Come già sperimentato nelle precedenti edizioni, i ragazzi di età superiore ai 14 anni, saranno parte attiva dello staff di animatori del campo estivo, partecipando attivamente a tutte le attività e coadiuvando gli istruttori durante le attività, con la supervisione di tecnici FITP e FIV.

I ragazzi che faranno da animatori, da quest’anno sono stati coinvolti in un corso base di comunicazione l’“NCTV CAMPUS SOCIAL” il cui obiettivo era promuovere in maniera strutturata le attività dell’edizione del campo estivo previsto per l’estate 2024. I ragazzi sono seguiti da Anna Rizzo, appassionata di copywriting e strategie digitali, che sta guidando i ragazzi in un utilizzo più consapevole responsabile dei social media, coadiuvata dalla Dottoressa Giusy Picciolo Psicologa e Psicoterapeuta gruppo analitica. “Comunicare, come ben sappiamo, significa mettere in comune qualcosa di noi con qualcuno al di fuori di noi stessi.

Oggi le modalità e gli strumenti di comunicazione sono enormemente aumentati ma paradossalmente questo incremento ha diminuito la capacità degli individui di costruire relazioni. Stiamo più in connessione che in relazione! Per questo si è pensato di offrire ai ragazzi uno spazio relazionale reale in cui confrontarsi con le proprie capacità di stare e fare gruppo insieme.”

I ragazzi che hanno partecipato al corso avranno la possibilità di partecipare al campo estivo ed avranno il compito di gestire la comunicazione sulle pagine social del campo estivo pubblicizzando le attività che si svolgeranno, creando i contenuti e pubblicandoli in maniera consapevole.

Le attività del campo estivo partiranno il 24 Giugno e si svolgeranno dalle 08.30 alle 16.30 con servizio mensa incluso.

Sono previsti corsi base di:

• Tennis;

• Vela;

• Basket;

• Nuoto;

• Triathlon;

• Bike School;

• Running School (novità 2024);

• Calcio;

• Orienteering (novità 2024);

• Kids Crossfit;

• Marcia;

• Tiro con l’arco;

• Scherma (novità 2024);

• Laboratorio di musica (novità 2024);

• Corso d’inglese;

• Corso di Fotografia

• Corso di Pittura;

• Educazione ambientale (collaborazione con il MuMa)

• Eco Arte;

I ragazzi saranno seguiti da istruttori federali qualificati all’insegnamento delle singole discipline. L’obiettivo del campo estivo è di creare un ambiente stimolante, con giochi entusiasmanti, attività creative, avventure straordinarie ogni giorno diverse, amicizie e sorrisi che si trasformeranno in ricordi indimenticabili. Il divertimento sarà assicurato.

Lo sport e l’arte saranno il binomio vincente di questo campo estivo. Lo sport ci trasmette i valori della solidarietà, lealtà e il rispetto delle regole e del prossimo. L’arte ci apre le porte alla bellezza, ci fa diventare più aperti e disponibili alle relazioni.