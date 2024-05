Un incidente stradale si è verificato intorno alle 13 in pieno centro a Villafranca Tirrena, nei pressi del Municipio. A scontrarsi un’automobile e una motocicletta, per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e la Polizia Municipale, oltre ai sanitari del 118. Ad avere la peggio il centauro, rimasto ferito: l’uomo è stato trasportato in ospedale in ambulanza per tutti gli accertamenti del caso.