Polizia Stradale di Messina: operazione “Truck and Bus”

Per tutta la settimana le pattuglie della Polizia Stradale di Messina sono state impegnate nell’operazione “Truck and Bus”, attività di verifica dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose, sia d’immatricolazione nazionale che estera.

L’operazione ha permesso di rilevare un significativo aumento del tasso di violazioni commesse dai conducenti dei mezzi pesanti ed anche un forte incremento delle violazioni commesse dagli esercenti il trasporto viaggiatori e cioè gli autobus. Hanno preso parte all’ultima operazione 20 pattuglie; i veicoli controllati sono stati 185, 113 mezzi pesanti e 71 autobus, con l’accertamento di 120 violazioni.

In tre occasioni è stato vietato il proseguimento del viaggio in attesa di ripristinare le condizioni di sicurezza del mezzo e lo stesso è stato imposto anche ad alcuni autobus. Per i mezzi pesanti la maggior parte degli illeciti hanno riguardato il mancato rispetto dei tempi di guida, il superamento dei limiti di velocità ed altre violazioni specifiche di settore.

Per gli autobus le infrazioni hanno riguardato il mancato rispetto della velocità, il superamento dei tempi di guida, i documenti del veicolo e del conducente, il mancato uso delle cinture di sicurezza e le violazioni su dotazioni di sicurezza previste, tra le altre estintori, martelletti, uscite di sicurezza e cassette di pronto soccorso.

Accertate violazioni commesse da conducenti di aziende di trasporto europee ed anche extraeuropee; in particolare sono state disposte sanzioni ad alcuni conducenti che, esercitavano la professione di trasportatore di persone oltre i limiti consentiti creando con ciò una concorrenza sleale nei confronti della aziende nazionali.

Per il dirigente della Polizia Stradale di Messina Antonio Capodicasa questi dati evidenziano un rischio significativo e sottolineano la continua necessità di un attento e costante monitoraggio. L’attività continuerà anche nelle prossime settimane, specie in vista della stagione estiva, che vedrà un’intensificazione dei trasporti di persone e di merci.