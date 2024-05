Falcone – Celebrato con gioia il ventennale dell’avis

Una giornata di festa per tutti e di speranza per molti la celebrazione del ventennale dell’Avis comunale di Falcone che si è svolta sabato scorso nella piazza P. Romeo di Falcone.

A passi di corsa della fanfara dei bersaglieri dei Peloritani si è mossa la sfilata dei labari delle Avis consorelle presenti all’evento: Avis di Santa Maria Capua Vetere, di Santa Croce Camerina, di Mistretta, di Brolo, di Sant’Angelo di Brolo, di Capo d’Orlando, di Santa Teresa di Riva, di Alì Terme, di Gaggi, di Acireale, di Ragusa, di Carini, di Sinagra, di Galati Mamertino, Avis provinciale di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Acireale e l’Avis Regionale Campania.

A presentare la cerimonia la consigliera Avis Falcone, avv. Silvana Paratore che ha dichiarato come il ventennale è tempo di rendiconti, di verifiche dei traguardi raggiunti ma anche di giusti riconoscimenti nonché occasione ideale per celebrare i sentimenti avisini che hanno portato a far crescere l’Avis. Un modo per coinvolgere le Istituzioni, l’intera società, i cittadini al fine di far crescere in essi la consapevolezza sui temi sociali orientandoli verso processi virtuosi di partecipazione e di cambiamento che sfociano in una responsabilità condivisa.

A porgere il benvenuto ai partecipanti in piazza, il Presidente dell’Avis comunale di Falcone Orazio Antonio Minutoli che ha ribadito un sentito ringraziamento a chi dà testimonianza, ai volontari che nel silenzio continuano a donare e che fanno capire che la vita è un dono e a tutto il gruppo dei volontari di Avis Falcone che non si risparmiano mai.

Di amore misericordioso di Gesu’ e dell’impegno ove c’è piu’ sete di speranza ha parlato Padre Alessandro parroco di Falcone che ha invitato a recitare una Ave Maria dopo la deposizione di un mazzo di fiori al monumento alla vita dedicato ai donatori di sangue dell’Avis di Falcone.

Diversi e significativi gli interventi che si sono susseguiti nel corso della cerimonia intervallati da brani eseguiti con maestria dalla fanfara dei bersaglieri dei Peloritani diretta dal capo fanfara Domenico Mirabile.

A prendere la parola il sindaco di Oliveri Francesco Iarrera, il Direttore dell’Asp provinciale di Trapani Ferdinando Croce, il vicesindaco di Novara di Sicilia Salvatore Buemi, i Consiglieri Avis Nazionale Vito Puccio e Salvatore Mandarà, il già presidente dell’Avis comunale di Falcone Franco Crisafulli, il consigliere regionale AVIS Calabria Carmelo Marzano, il dott. Vasta, i soci fondatori dell’avis di Falcone Pasquale Bucolo e Carmelo Paratore, il presidente provinciale dell’Avis Messina Marco Rocca, i consiglieri regionali Avis Sicilia Emilio Russo e Turi Schininà, il Presidente Avis regione Sicilia Salvatore Calafiore, il Presidente provinciale Avis di Catania Angela Belfiore e di Acireale, i referenti delle associazioni Fasted Messina Onlus e Misericordia. Consegnata a quest’ultima dal componente del direttivo Avis Falcone Carmelo Aliberti una sedia a rotelle per pazienti non deambulanti quale espressione di solidarietà e di amore per il prossimo. Vivaci gli interventi dei diversi Presidenti delle Avis comunali presenti con cui è stato scambiato un dono e trasmessa ai presenti, la gioia di fare rete e squadra con confronti costruttivi.

Tema dominante della giornata “Amicizia e solidarietà”