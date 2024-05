S. Agata Militello, grave incidente autonomo nella notte. Giovane torrenovese in prognosi riservata a Palermo

Un grave indicente stradale si è verificato questa notte a S. Agata di Militello, intorno alle 2,30 sulla SP 162bis, nel tratto compreso tra Villa Falcone-Borsellino ed un noto ristorante. Per cause in corso di accertamento un 33enne, mentre era alla guida del suo motociclo avrebbe urtato violentemente contro le barriere jersey collocate a presidio di un cantiere di lavoro, riportando diversi traumi.

Il giovane, originario di Torrenova, è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti con un’ambulanza e condotto presso l’ospedale di S. Agata di Militello. Per la gravità dei traumi riportati i sanitari del nosocomio ne hanno disposto il trasferimento al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia-Cervello a Palermo. Il 33enne, secondo quanto appreso, sarebbe in prognosi riservata.

L’incidente secondo una primissima ricostruzione, sembrerebbe essere avvenuto in modo autonomo, ma su cause e dinamica indagano i poliziotti del commissariato di PS di S. Agata di Militello, guidati dal vicequestore Giuseppe Ambrogio, intervenuti sul posto e che hanno effettuato i rilievi del caso.

In apprensione la comunità torrenovese, dove il 33enne è molto conosciuto.

*Notizia in aggiornamento