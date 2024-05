Il centro provinciale per l’istruzione per gli adulti di Patti, istituzione scolastica autonoma che dipende dal Miur, organizza lo spettacolo teatrale “Al mondo non c’è nessun luogo che sia straniero all’uomo”.

Sarà il 28 maggio, alle ore 16.30, presso il cortile della scuola media “Vincenzo Bellini” di Patti.