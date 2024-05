Volley serie C: la Stefanese batte Pedara e vola in finalissima play off – VIDEO

Con una prestazione maiuscola nella decisiva gara interna contro la forte formazione del Pedara, la Nigithor Stefanese volley sciorinando una prestazione perfetta che non ha mai messo in discussione il risultato finale, ribalta la sconfitta subita nella gara di andata e conquista di diritto la finalissima play off, in programma questa domenica al Pala Serranò di Patti.

Il sestetto guidato da coach Tomasella è riuscito a scrivere una pagina importante nella storia di questa società e per un attimo passano in secondo piano i problemi organizzativi, le arrabbiature, le difficoltà di fare sport, in quanto gare come quella contro Pedara lasciano un segno indelebile nella storia di questa società, di una comunità e non verrà mai dimenticata. E quello che è successo domenica scorsa al Palaceramiche, con Todorova e compagne che si sono espressi su alti livelli, sfoderando una prestazione perfetta che non ha mai messo in discussione il risultato finale.

La miglior Nigithor vista fino ad ora nel momento più importante della stagione, dove sarà necessario capitalizzare al massimo tutte le risorse per cercare di completare il puzzle e per fare ciò bisognerà trovare la necessaria determinazione e la stessa concentrazione per compiere l’ultimo sforzo e mettere la ciliegina su questa incredibile stagione. I presupposti per fare bene ci sono tutti, bisognerà non abbassare la guardia e mantenere alta la concentrazione per affrontare l’ultimo ostacolo stagionale, quel S. Teresa che durante la stagione regolare ha insidiato più volte la prima posizione. Quindi tutto pronto per l’ultimo atto della stagione, la finalissima in gara unica, domenica al palasport di Patti con start ore 18:00, in un match assolutamente vietato ai deboli di cuore.

