Via del Mare: erba alta, canneti e spazzatura. Urgono provvedimenti – VIDEO

Erba alta e canneti incolti che superano i margini della carreggiata, riducendo la visibilità e costringendo gli automobilisti a spostarsi pericolosamente verso la linea di mezzeria, cartelli divelti, ma anche tanta spazzatura e degrado. C’è un po’ di tutto, lungo la via del mare, l’unica strada alternativa alla statale 113 per collegare i Comuni di Torrenova, Capri Leone e quello di Capo d’Orlando, percorsa ogni giorno da centinaia di automobilisti che si spostano tra i tre centri della costa tirrenica, in parte di proprietà del comune di Torrenova e in parte di Capo d’Orlando.

Bottiglie di vetro, piccoli elettrodomestici, plastica, sacchetti di immondizia che contengono di tutto, lanciati da incivili ai bordi della carreggiata, approfittando della mancanza di videocamere e controlli. In una stradina che costeggia la linea ferroviaria, a Torrenova, ci sono anche sacchetti che sembrano contenere materiali edili di risulta e diverse lastre di amianto, abbandonate sul suolo. Il vice sindaco di Torrenova, Massimiliano Corpina, contattato telefonicamente, ha comunicato che nella giornata di ieri è stata segnalata la presenza del materiale pericoloso e che si stanno predisponendo rimozione e corretto smaltimento dell’amianto e degli altri materiali, che richiede l’intervento di una ditta specializzata. Il componente della giunta Castrovinci ha anche puntualizzato che la manutenzione e la scerbatura per il tratto di competenza è già programmata con almeno tre interventi all’anno, in particolare durante la stagione estiva, quando le erbacce crescono più rapidamente, si fa più elevato il rischio di incendi e la strada è più trafficata. Il prossimo dovrebbe essere fatto da qui a breve. Per il primo cittadino orlandino, invece, non sarebbe necessario al momento un intervento, dato che recentemente sarebbero state fatte delle manutenzioni. La strada litoranea si snoda da contrada Zappulla, a Torrenova, nei pressi della stazione ferroviaria Torrenova-San Marco d’Alunzio, dove insistono attività produttive, capannoni industriali e un agriturismo fino alla Via Trazzera Marina a Capo d’Orlando, zona residenziale turistica e punto di riferimento per tanti bagnanti che durante la bella stagione raggiungono la costa orlandina. E’ dunque un’arteria viaria importante che richiede attenzione e, adesso, anche un intervento immediato per ripristinare sicurezza e decoro.