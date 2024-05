Un’app per il sociale. Youppa, applicazione che permette all’utente di ricevere sconti, offerte e premi esclusivi per ogni acquisto nei negozi convenzionati, adesso si impegna anche per la comunità. Ogni utente potrà infatti decidere di elargire i propri buoni spesa o fare una donazione diretta agli enti benefici che aderiscono alla causa, come ad esempio la Parrocchia Sacro Cuore di Sant’Agata Militello