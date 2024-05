Reati contro la sicurezza, 4 avvisi orali tra Capo d’Orlando e Sant’Agata Militello

Un invito a non violare più la legge Altrimenti le misure saranno più severe. Avvisi orali nei confronti di quattro persone che vivono nella provincia di Messina. Nei giorni scorsi, come Autorità provinciale di pubblica sicurezza, il questore di Messina Annino Gargano ha emesso quattro distinti provvedimenti per reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica. Si tratta “gravi condotte pericolose, anche penalmente rilevanti”.

I destinatari sono stati “formalmente esortati a cambiare” i loro comportamenti e “ad adottare comportamenti conformi alla legge, pena l’applicazione di più gravi misure di prevenzione”.

I provvedimenti sono stati adottati alla fine dell’attività istruttoria svolta dalla Divisione anticrimine della questura di Messina. A svolgere le indagini sono stati i commissariati di Capo d’Orlando e di Sant’Agata di Militello, oltre alla Compagnia carabinieri di S. Stefano di Camastra.