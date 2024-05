Novara di Sicilia – Sarà finalmente presentato domani nel borgo: “Quale Europa”

Dopo un percorso che ha coinvolto tutta Italia, il ๐ ๐จ๐ซ๐ฎ๐ฆ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ฎ๐ ๐ฎ๐š๐ ๐ฅ๐ข๐š๐ง๐ณ๐ž ๐ƒ๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐ข๐ญ๐šฬ€, con la presentazione del libro “๐—ค๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—˜๐˜‚๐—ฟ๐—ผ๐—ฝ๐—ฎ. ๐—–๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ, ๐—ฑ๐—ถ๐˜€๐—ฐ๐˜‚๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ, ๐˜€๐—ฐ๐—ฒ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ” edito da ๐ƒ๐จ๐ง๐ณ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ข ๐„๐๐ข๐ญ๐จ๐ซ๐ž, farร tappa anche a Novara di Sicilia!

Questo appuntamento, di grandissimo spessore culturale, si terrร domani ๐Œ๐ž๐ซ๐œ๐จ๐ฅ๐ž๐๐ขฬ€ ๐Ÿ๐Ÿ“ ๐Œ๐š๐ ๐ ๐ข๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ’ย e avrร , come ospiti dโ€™eccezione, ๐—™๐—ฎ๐—ฏ๐—ฟ๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ ๐—•๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฎ, politico ed economista, co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversitร ed ex Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale della Repubblica Italiana, e ๐†๐š๐ž๐ญ๐š๐ง๐จ ๐†๐ข๐ฎ๐ง๐ญ๐š, responsabile dello sviluppo del Piano strategico della Fondazione Messina.

Lโ€™Unione auspicata in questo libro, che raccoglie i contributi di numerosi autori e autrici interni o vicini al ForumDD, รจ un luogo di promozione del welfare universale, non penalizzato dallโ€™austeritร , dove la conoscenza e i dati siano accessibili e a disposizione delle comunitร , dove la trasformazione ecologica sia accelerata nellโ€™interesse prima di tutto dei piรน vulnerabili per realizzare un modo piรน giusto di vita e di lavoro e dove politiche pubbliche e governo siano democratizzati. Unโ€™Europa che prenda consapevolezza del proprio ruolo fondamentale nei processi migratori e che agisca come costruttore di cooperazione e pace.

Angela Serena Lo Conti