Capo d’Orlando – Incuria al percorso salute: erbacce alte e sporcizia

Basterebbe poco per sistemare tutto. Il percorso salute a Capo d’Orlando, che inizia alla termine del lungomare nuovo e prosegue per gran parte della via Trazzera Marina, è preda di incuria.

Erbacce alte, qualche sacchetto di spazzatura, giochi per bambini arrugginiti e una generale incuria non fanno bene ad una delle zone più apprezzate di Capo d’Orlando, soprattutto dagli sportivi e da coloro che vogliono camminare all’aria aperta, specialmente nel periodo primaverile.

Si spera che, con l’arrivo imminente dell’estate, il tutto possa essere sistemato.