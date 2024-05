Oggi intorno alle 16:00, una squadra dei Vigili del Fuoco sta intervenendo in via delle Tonnarella a Terme Vigliatore per un incendio di un casolare. Il rogo si è scaturito all’interno di una stanza del piano terra. Al momento sembra che non ci siano feriti. Resta da identificare la causa dell’incendio.

Notizia in aggiornamento.

Angela Serena Lo Conti