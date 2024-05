San Fratello – Grande successo per la festività dei Santi Patroni Alfio, Cirino e Filadelfia

Si è da poco conclusa la festività dei Santi Patroni Alfio, Filadelfio e Cirino a San Fratello.

La suggestiva tradizione, che si tiene ogni anno il 10 maggio, oltre la Santa Messa, si caratterizza per una lunga processione che, dopo aver percorso le vie del centro, arriva fino allo storico santuario sito sul monte “vecchio”( Monte San Filadelfio).

Oltre ai tanti fedeli, a sfilare per le vie del paese, sino ad arrivare al Monte San Filadelfio, vi sono i numerosissimi cavalli che rendono unica la manifestazione. Anche quest’anno sono stati numerosissimi i fedeli e visitatori provenienti da tutto l’interland, e non solo, che hanno partecipato alla cerimonia religiosa e alla meravigliosa festa locale per poi rimanere estasiati dal panorama mozzafiato che si scorge dal monte.

Nonostante le limitazioni di viabilità, causate dal noto evento dello scorso anno, la festa si è svolta nel migliore dei modi grazie ad una meticolosa organizzazione.

Una bellissima festa che, non a caso, è annoverata nell’elenco delle eredità immateriali siciliane. Il Sindaco, Giuseppe Princiotta, dichiara: “sono soddisfatto di come si è svolta la manifestazione e ci tengo a ringraziare tutti i partecipanti, in particolar modo i cavalieri, che hanno mostrato ancora una volta una grande maturità e grande senso civico nel rispettare tutte le prescrizioni normative, che ogni anno aumentano, ma con ciò non viene meno la loro devozione e la voglia di portare avanti questa tradizione unica nel suo genere in onore dei nostri Santi Patroni dai quali San Fratello porta il nome “San Frareau” (in galloitalico) ossia San Filadelfio. Un sentito ringraziamento ci tengo a rivolgerlo anche al nostro parroco Padre Ciro, alla nostra Prefetta Di Stani ed al Vicequestore Trotta con cui ci siamo confrontati per le fasi organizzative, alle attività commerciali, alle forze dell’ordine e in particolare al corpo dei Vigili Urbani e alla mia infaticabile squadra.”