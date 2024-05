Brolo – Maria Vittoria Cipriano presenta la sua lista “Per il territorio”

Nelle sonorità avvolgenti di una delle più celebri canzoni di Francesco De Gregori, si è svolto ieri sera un evento politico di rilevanza per la comunità di Brolo. Alla villa comunale, una folla calorosa ha accolto la candidata sindaco Maria Vittoria Cipriano e la sua lista “Per il Territorio”.

“La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso

La storia siamo noi, siamo noi queste onde nel mare,

questo rumore che rompe il silenzio,

questo silenzio così duro da masticare”

L’atmosfera densa di applausi ha testimoniato il sostegno e l’entusiasmo del pubblico, mentre i volti nuovi e la stessa candidata si sono lasciati avvolgere dalle sensazioni del momento. Con una parlantina accattivante e autentica, Maria Vittoria Cipriano ha evidenziato l’importanza delle elezioni amministrative per la vita del paese, ribadendo il suo impegno a essere al servizio dei cittadini, come un vero sindaco dovrebbe essere.

‘na brolese de Brolo

A Roma sarebbe stata definita “‘na brolese de Brolo“, la sua identità radicata nel tessuto stesso della comunità è un tratto distintivo che emerge con chiarezza. Cresciuta tra le stradine del borgo, ha qui tessuto legami profondi. La sua visione per riportare in vita quegli spazi, di valorizzare Memoria e Luoghi, è palpabile. Un desiderio di rivitalizzazione e rigenerazione del territorio, tra gli spunti del suo programma elettorale, che parla di amore per Brolo.

Ma chi è Maria Vittoria Cipriano al di là della sfera politica?

Una donna dal cuore democratico, un’impeccabile servitrice della politica, come dimostra la sua storia amministrativa recente. Ha abbracciato la politica con fervore e passione, rispettando sempre ruoli e persone, qualità che la proiettano ora a capo di una squadra nuova, ma unita da un unico obiettivo: il bene della comunità.

Il suo percorso formativo e professionale è solido e variegato: dalla maturità classica all’università, passando per la laurea e i master. Ma è nel ruolo di insegnante che Maria Vittoria Cipriano trova la sua vera vocazione, lasciando un’impronta tangibile nelle vite dei suoi studenti. Il suo tempo libero è dedicato al mare, alle passeggiate e alla musica, un equilibrio che trova nel sostegno della famiglia e degli amici. La politica, per lei, è ascolto attivo. Crede fermamente nella possibilità di una “Rivoluzione Gentile”, permeando la politica di valori autentici. Il suo programma elettorale riflette questo approccio, con un’attenzione particolare all’ambiente e alla sostenibilità.

Ma la serata non è stata solo dedicata a Maria Vittoria Cipriano. La presentazione dei candidati ha evidenziato la diversità e la ricchezza della lista “Per il Territorio” con una lista possiamo dire popolare e popolana..

E mentre la serata volgeva al termine, le parole di Maria Vittoria Cipriano riecheggiavano nell’aria, cariche di speranza e impegno.

Un sindaco per tutte le famiglie, un sindaco che guarda al futuro con fiducia e determinazione.

Così, con la promessa di essere sempre presenti, di essere sempre pronti ad ascoltare e sempre disponibili nell’agire per il bene comune, la lista “Per il Territorio” si prepara ad affrontare le sfide e le opportunità che il futuro riserva a Brolo a partire da una campagna elettorale difficile, impegnativa ma che carica di entusiasmo.

E in quel momento di unità e speranza, si avverte chiaramente che la storia di Brolo non è solo una questione di passato o presente, ma è una storia che siamo tutti chiamati a scrivere insieme.

Irene Ricciardello ed il suo gruppo consiliare

L’ultima nota è stata quella rivolta ad Irene Ricciardello ed al suo gruppo consiliare: “Io ex maggioranza, ex assessore sto al fianco dell’opposizione consiliare, – dice Maria Vittoria Cipriano – non è un caso, è il sale della democrazia, è la formula vincente dell’essere per e non contro, è il futuro di un paese. E come ringrazio voi che siete qui ringrazio loro che mi hanno indicato come sindaco di questo paese. Io ci credo”.

I candidati poi si presentano al pubblico della piazza. Sono emozionati.

Si inizia con Annamaria Baratta, 20 anni – la più giovane della lista – , studentessa di giurisprudenza, che cerca una Brolo più sociale e meno focalizzata sui social media. Punta sul rapporto umano e sul confronto diretto.

Daniele Ricciardo, 24 anni, impiegato presso il Ministero della Difesa. Ha il senso dello Stato, del rispetto dei ruoli, della Patria. Un militare in carriera che ama le sfide e per questo ha deciso di mettersi in gioco nel suo paese

Cinzia Messina, 48 anni, geometra e commessa, che sogna un futuro ricco di opportunità lavorative per i giovani di Brolo.

Francesca Milazzo, puericultrice con esperienza, che aspira a una società più umana e giusta, con servizi adeguati per le famiglie e i giovani.

Lorenzo Serrao, dottore in scienze biologiche e chimica, con una vasta esperienza politica e un impegno per lo sviluppo turistico ed economico di Brolo.

Alessio Pruiti, 29 anni, neo papà, che ama la sua famiglia e la sua terra e desidera un futuro migliore per Brolo.

Marika Puglisi, una mamma, imprenditrice e assistente all’infanzia, con una forte presenza sui social media e una passione per la sua comunità.

Carmelo Castrovinci, un giovane determinato che lotta per l’uguaglianza e il rispetto di tutti i diritti.

Maria Rosa Fasolo, nota come l’impiegata del 118 dei Nebrodi, che offre solidarietà e sostegno alla sua comunità.

Sara Ceraolo, laureata in Scienze della Comunicazione, che si è sempre dedicata alle necessità sociali e ha un forte impegno civico, è stata animatrice di comitati cittadini e dei genitori .

Marco Solano, (ieri assente per motivi familiari), progettista con oltre 20 anni di esperienza, che si sente profondamente legato a Brolo e alla sua comunità.

Giuseppe Miraglia, un ex presidente del Consiglio Comunale, che promette l’impegno per una visione politica per il futuro di Brolo.

Alla fine della serata

Maria Vittoria Cipriano ha concluso con un messaggio di impegno e sacrificio per il bene di tutta la comunità di Brolo, promettendo di essere sempre presente e disponibile per i suoi concittadini. Tra il pubblico numerosi sindaci del territorio ed anche l’amichevole partecipazione dell’onorevole Pino Galluzzo.

la serata è stata condotta da Massimo Scaffidi