Targa Florio: primo posto per la “femminile” e terza nella classe “Rally5” per Federica Campochiaro

Si è appena conclusa la 108° edizione della Targa Florio ed è tempo di bilanci per Federica Campochiaro, la prima donna pilota di Patti, protagonista delle corse su strada.

Questi i piazzamenti per la Campochiaro, navigata da Rosario Siragusano, guidando una Clio Rally 5: 3° di classe Rally5, 1° della femminile e 52° assoluta su 74 partenti. Piazzamenti di assoluto valore per una ragazza che è alla sua terza esperienza come pilota.

“A differenza della gara precedente, la Targa Florio essendo una gara di campionato italiano, si dimostra una gara molto difficile, complessa e impegnativa, ha dichiarato Federica Campochiaro; il nostro obiettivo era prendere punti preziosi per il campionato femminile, obbiettivo raggiunto. Ciliegina sulla torta , abbiamo anche ottenuto un 3° posto di classe Rally5”.

E così la Campochiaro è arrivata alla terza gara da pilota, una terza gara difficile da dimenticare, visto che si è trattato della Targa Florio.