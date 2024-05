Sant’Agata Militello – Il 16 maggio “I Memorial dei Presidenti”: tributo ai grandi presidenti delle storiche squadre di calcio

Mezzo secolo di storia calcistica, in un evento indimenticabile, per tifosi, appassionati e non solo: “I Memorial dei Presidenti”. È quanto accadrà giovedì 16 Maggio a partire dalle ore 16,30, al Centro Sportivo “Football Village”, in occasione di un triangolare di calcio a 7, patrocinato dal Comune di Sant’Agata di Militello, in collaborazione con Pro Loco Agatirno e Fondazione Mancuso.

Sul terreno di gioco, si ritroveranno numerose vecchie glorie di A.C.R. S.Agata, Polisportiva Folgore, ed A.S. Agatese Calcio, che disputeranno altrettante sfide di 15 minuti ciascuna, per celebrare il ricordo di Antonio Triglia, Giuseppe Fazio, Filippo Miracola, Saro Valore, e Felice Notaro, ai quali è intitolata la kermesse.

Nello stesso pomeriggio, andrà in scena anche un torneo giovanile, riservato alle categorie “Primi Calci” e “Pulcini”, della Scuola Calcio Academy Sant’Agata. Al termine dei match, verrà realizzata una simbolica cerimonia di premiazione.