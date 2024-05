Basket, domani Gara 2 tra Basket School Messina e Orlandina. Palla a due al Pala Tracuzzi alle 18.00

Tutto pronto per Domenica 12 maggio. Si giocherà gara 2 dei quarti playoff di Serie B Interregionale. Orlandina impegnata sul campo del Basket School Messina, una delle poche squadre che ha sconfitto i biancoazzurri nella regular season appena trascorsa.

Una partita dall’esito incerto: la formazione di coach Pippo Sidoti ha dato filo da torcere alla Infodrive anche in gara 1, arrendendosi soltanto nel finale dopo una partita in cui i giallorossi sono stati avanti fino a 5’ dal termine.

Orlandina che arriva a gara due con il dubbio Jasaitis: il fortissimo lituano è reduce da un infortunio muscolare che gli ha già precluso la prima sfida della serie. L’assenza del miglior giocatore non ha comunque creato patemi: i paladini hanno sfruttato il fattore campo e hanno vinto il primo round grazie anche all’apporto dei tifosi.

Supporters che saranno presenti anche a Messina domani, palla a due alle 18.00 al PalaTracuzzi. Sono 150 i biglietti messi in vendita per gli ospiti, già quasi tutti esauriti, così come è prevista una folta affluenza di pubblico a supporto dei locali.

Coach Sidoti e i suoi ragazzi faranno di tutto per portare l’Orlandina alla “bella”, che nel caso sarebbe programmata per mercoledì 15 maggio alla Infodrive Arena.

Tra le altre sfide gli Svincolati Milazzo proveranno ad avere la meglio della corazzata Ragusa e allungare la serie. Molfetta vuole espugnare Sala Consilina per passare il turno, mentre più incerto l’esito tra Viola Reggio Calabria e Salerno. Ricordiamo che chi vince i playoff della conference Sud sarà automaticamente promosso in Serie B Nazionale. La perdente della finale invece avrà una seconda chance nello spareggio conclusivo.