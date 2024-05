Messina: Presentati i risultati di “Science Fiction Economics Residency”

Un importante appuntamento organizzato dalla Fondazione Messina con il patrocinio del Comune di Messina, in collaborazione con Edgeryders e Climate Gains: “Science Fiction Economics Residency”, lecture che si sono tenute al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro.

I risultati di questi lavori sono stati illustrati dal sindaco Federico Basile, da Gaetano Giunta Fondatore della Fondazione Messina e da Nadia Alter cofondatrice di Edgeriders e Climate Gain. Significativa la lectio magistralis di Ha-Joon Chang, docente di Economia dello Sviluppo all’Università di Cambridge e consulente delle Nazioni Unite e della Banca Mondiale.

Il tema più importante ha riguardato l’economia sociale e la transizione ecologica legato anche ai cambiamenti sistemici nel funzionamento quotidiano dei sistemi economici. Ha-Joon Chang, ha sempre espresso la sua contrarietà ai concetti di libero mercato a favore invece, di un ruolo attivo che deve ricoprire nell’economia, lo Stato, in modo che si investa in infrastrutture, istruzione e ricerca, innovazione tecnologica e riduzione delle disuguaglianze.

La cultura sussidiaria contribuisce al benessere collettivo e riduce il rischio di povertà. Al centro di questo sistema, l’economia sociale, investimenti che la pubblica amministrazione dovrebbe fare coinvolgendo il Terzo settore, investendo su progetti socialmente responsabili.

Il sindaco Basile ha affermato che “Messina ha necessità di avere iniziative come questa che si è appena conclusa, in modo da proiettare in campo nazionale, un messaggio di carattere culturale”. Basile, ha sottolineato la circostanza che “la situazione attuale mostra un aumento crescente delle disuguaglianze, della disoccupazione, della distruzione di risorse naturali, per cui, l’economia reale ha perso la sua centralità”. L’umanità, ha concluso il sindaco, “si trova ad affrontare una difficile crisi, con il cambiamento climatico che esercita una pressione crescente sui sistemi sociali ed economici”.

Gaetano Giunta ha messo in luce “la circostanza che la fantascienza, le narrazioni del futuro, estremizzano gli approcci economici dominanti, che hanno un carattere fortemente iniquo e predatorio, delineando mondi distopici”. I lavori di “Science Fiction Economics Residency”, ha proseguito Giunta, “hanno immaginato futuri utopici: mondi più belli e realizzabili, seguendo modelli economici che non sono quelli attualmente dominanti come il capitalismo e il neoliberismo”. Giunta ha concluso il suo intervento proponendo “una grande alleanza a Messina tra i diversi soggetti per condividere orizzonti e profezie e far crescere insieme forme di economie solidali; elemento indispensabile per contrastare le diseguaglianze e i cambiamenti climatici”.

Il sindaco Federico Basile, “ha condiviso la proposta del Fondatore della Fondazione Messina in quanto la città ha iniziato un cambiamento puntando sulle proprie capacità”.

Nadia Alter cofondatrice di Edgeryders ha parlato “della scelta di Messina quale luogo per organizzare un incontro così importante; Messina, oltre ad essere luogo di tante civiltà e di tanti popoli, rappresenta un laboratorio avanguardistico dove si sperimentano aspetti climatici ed economici”. Messina, ha concluso la Alter “è stata scelta anche perché sede della Fondazione di Comunità, che ha già realizzato una sorta di utopia, un laboratorio di avanguardia per quanto riguarda le sperimentazioni sociali, climatiche ed economiche”.