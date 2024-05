Messina: anche gli “apprendisti ciceroni” di Patti, impegnati nelle “giornate Fai di Primavera 2024”, saranno premiati al Palacultura

Ci saranno anche gli studenti dell’istituto comprensivo “Pirandello” di Patti alla cerimonia di consegna degli attestati per gli “apprendisti ciceroni” che hanno preso parte alle “Giornate FAI di Primavera” 2024; si svolgerà martedì 14 maggio alle ore 10.30, a Messina presso il palacultura “Antonello da Messina”.

Nei siti aperti dalla Delegazione di Messina sono stati più di 4200 i visitatori che hanno avuto la possibilità di conoscere ed apprezzare Palazzo Piacentini a Messina, la Chiesa Madre e la Chiesa Bizantina a Rometta, la Chiesa di S. Ippolito e quella degli Agonizzanti a Patti e la Chiesa Madre e quella di San Nicolò a Savoca.

Una iniziativa che ha visto coinvolti 20 istituti scolastici, che hanno messo in campo ben 664 “Apprendisti Ciceroni”, che rappresentano la vera forza di questo progetto, raccontando la storia e l’importanza dei beni visitati in un percorso di conoscenza personale e collettiva.

Ed è a loro, ed ai 73 docenti, che in maniera ineccepibile li hanno preparati, che si è voluto dedicare questa giornata, per un evento che ha avuto il patrocinio del comune di Messina ed è stato organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale – Sede di Messina.