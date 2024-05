Un testa a testa appassionante, che terminerà ufficialmente domenica sul campo neutro di Ragalna. Si parla dello spareggio promozione per la promozione in Serie C femminile tra Giovanile Rocca e Siracusa. Entrambe le formazioni hanno un ruolino di marcia invidiabile: 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Si giocherà tutto in 90’, ma già i dirigenti messinesi si dicono soddisfatti, comunque vada.