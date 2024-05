Capo d’Orlando – 11 alunni del Liceo Piccolo alla finale nazionale dei giochi matematici della Bocconi

Il Liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando è unanimemente riconosciuto, ora più che mai, come principale punto di riferimento del comprensorio nebroideo e come trampolino di lancio per generazioni di allievi, oggi professionisti affermati sia nel settore pubblico che in quello privato.

Gli studenti del Piccolo, di tutte le classi e di tutti gli indirizzi, hanno partecipato ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici, organizzati dall’Università Bocconi per il 2024.

I campionati, curati dall’ufficio di dirigenza e dalla referente, prof.ssa Margherita Caruso, docente di Matematica, e coordinati dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Larissa Bollaci, si sono svolti attraverso un iter particolarmente selettivo:

quarti di finale presso la sede del Liceo Lucio Piccolo, il 23 febbraio;

semifinali presso l’ITT-LSSA Copernico di Barcellona P.G., il 16 marzo.

La fase nazionale, prevista a Milano per il 25 maggio, vedrà la presenza di 11 studenti che gareggeranno per la finalissima che si terrà a Parigi il 25 e 26 agosto.

I ragazzi selezionati sono stati ricevuti dal Dirigente Scolastico, che li ha incoraggiati, sollecitandoli a dispiegare tutte le loro abilità e la loro creatività nelle prossime prove, ha comunicato inoltre che le spese del viaggio e del pernottamento sono a carico della scuola.

Nel manifestare orgoglio per i risultati conseguiti dai discenti del Piccolo, si vuole sottolineare altresì il valore pregnante di una manifestazione che ha nella Matematica il suo perno centrale.

Ecco i nomi dei ragazzi che parteciperanno alle finali nazionali in Lombardia: Ettore Gazia, Federico Ferraloro, Federico Caliò, Concetta Giulia Crascì, Alessandro Califano, Gaia Caliò, Gabriele Caruso, Maria Luisa Grace Cacciola, Martina Fabio, Michela Granza, Salvatore La Cava.

Vale la pena a tal proposito di citare Godfrey Harold Hardy il quale scrive: “Immortalità è forse una parola ingenua ma, qualunque cosa significhi, un matematico ha le migliori probabilità di conseguirla.”