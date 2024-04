Auto contro palo nel parcheggio “La Farina” di Messina, struttura temporaneamente chiusa – VIDEO

A causa di un incidente all’interno del parcheggio “La Farina” è stata disposta la chiusura immediata della struttura per permettere la messa in sicurezza dell’area. A seguito del sopralluogo, svolto da un perito alla presenza della Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco, si è disposto lo svuotamento del parcheggio e il pronto invio delle squadre di manutenzione.

In particolare, stamattina una vettura si è schiantata a velocità sostenuta contro uno dei sostegni della struttura modulare che compongono il parcheggio, deformandolo e disalienandolo. Il conducente dell’auto non ha riportato alcuna ferita né si sono registrati danni ad altri veicoli in sosta. Nel corso delle prossime ore si avvieranno i lavori di puntellamento della struttura per permettere la successiva sostituzione del pilastro e dei perni danneggiati.