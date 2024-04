Nasce la rivista tematica “Focus+ Enti Locali Sicilia”, compagna di viaggio ideale per coloro che operano nel settore pubblico locale

Nuovo progetto editoriale tematico e dedicato per la Sicilia e il comprensorio dei Nebrodi. Nasce Focus+ Enti Locali Sicilia, innovativa rivista online dedicata ad amministratori, politici, dirigenti e dipendenti degli enti locali dell’Isola, con l’obiettivo di fornire un’ampia gamma di informazioni, formazione e supporto tecnico, per promuovere una buona amministrazione e rispondere alle esigenze delle comunità locali, compresi i temi relativi ai finanziamenti, alla gestione e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Con un approccio flessibile e dinamico, Focus+ Enti Locali Sicilia, sotto la guida del direttore responsabile Massimo Scaffidi Militone e iscritta come supplemento a Scomunicando.it, vuole essere il compagno di viaggio ideale per coloro che operano nel settore pubblico locale. Il progetto editoriale è il risultato dell’esperienza consolidata di dirigenti pubblici, professionisti e docenti universitari che hanno lavorato a servizio dei comuni, delle province e di altri enti locali territoriali e si avvale di un team di giornalisti qualificati ed esperti nelle discipline giuridiche, economiche, amministrative e aziendali, collaborando con magistrati, avvocati e funzionari pubblici con ruoli di primo piano negli enti locali.

Grafica semplice, dinamica ed intuitiva, per la rivista, strutturata in rubriche tematiche per facilitare la ricerca e la lettura degli argomenti d’interesse. Ogni rubrica è curata da esperti nel campo e offre contributi dottrinali, selezione normativa e circolari pertinenti.

Target di riferimento amministratori, segretari comunali, direttori generali, dirigenti e responsabili dei servizi dei comuni e delle province, ma anche le associazioni intercomunali e enti partecipati, con un’ampia offerta di informazioni aggiornate e consulenze attraverso forum dedicati, per aiutare gli operatori pubblici ad avviare istanze, svolgere procedure e redigere atti. La pagina, però, può essere un valido navigatore anche per professionisti, imprese e cittadini, con cui orientarsi nell’ambito delle tematiche trattate, attingendo informazioni su opere pubbliche, progetti in itinere, nuove normative, buone pratiche amministrative ed opportunità.

Oltre all’informazione e alle consulenze, offerto anche il servizio “Crescere Insieme”, che comprende seminari di aggiornamento e corsi di formazione su misura per le esigenze specifiche degli enti locali, ed interventi formativi online per garantire un accesso più ampio alla formazione.

“Focus+ Enti Locali Sicilia si impegna a essere un partner affidabile per gli amministratori e gli operatori del settore pubblico locale in Sicilia.” si legge sulla pagina di presentazione del sito https://www.focusnewsicilia.it/. Con la nostra rivista online, forniamo non solo informazioni e formazione, ma anche un punto di riferimento per il confronto e il dialogo tra i vari attori del mondo locale. Siamo qui per sostenere una buona governance e contribuire al progresso delle comunità locali attraverso la condivisione di conoscenze e buone pratiche.”