Il “Piccolo Coro Città di Taormina”: un progetto che incanta tra musica, crescita personale e impegno sociale

A Taormina, tra l’antica maestosità dei suoi monumenti e l’incanto dei panorami che si affacciano sul mare cristallino, si cela un gioiello sonoro: il Piccolo Coro Città di Taormina. Un ensemble polifonico che, con il suo vibrante canto, incanta e avvolge i cuori dei suoi ascoltatori. Giovani talenti, dai 4 ai 14 anni, trovano nel coro non solo un luogo di espressione artistica, ma anche un’opportunità per coltivare valori fondamentali come la collaborazione e la solidarietà.

Un viaggio musicale che, oltre a regalare emozioni indimenticabili, porta con sé un impegno costante verso il sociale e la crescita personale. Il coro ha ottenuto nel corso degli anni numerosi riconoscimenti e ha partecipato ad eventi nazionali e internazionali di rilievo. Dal 2010 è entrato a far parte della Galassia dell’Antoniano ossia di quell’insieme di cori italiani e stranieri che, senza trascurare le canzoni della tradizione locale, hanno nel proprio repertorio le canzoni proposte dall’Antoniano di Bologna e dallo Zecchino d’Oro. Nel 2012 il coro si è classificato al primo posto al concorso Nazionale ed Internazionale per voci bianche “Un coro per Mariele” a Vibo Valentia.

Il Piccolo coro promuove attività musicali come concerti, incisioni discografiche e trasmissioni tv per scopi di promozione personale e beneficenza. Nel 2013 promuove anche le attività laboratoriali “Forme Sonore” progetto ideato e condotto da Sabrina Simoni odierna direttrice del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano. Dal 2016 il Piccolo Coro opera nella nuova sede di “Live Sound” Accademia di Musica Moderna e di Cgs San Giorgio Taormina.

Prossimamente, il 25 Aprile a Catania sarà protagonista di solidarietà all’interno di “Walk of life – CamminiAMO per la vita” per Telethon, giunto alla sua 15ª edizione. Il Piccolo Coro Città di Taormina è guidato con passione e maestria dal Maestro Ivan Lo Giudice che ne è anche il direttore.

Maria Vitale