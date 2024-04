Ic Torrenova: l’orchestra scolastica e l’Ensemble ClariSax al primo posto al concorso nazionale “Benedetto Albanese”

L’orchestra scolastica con indirizzo musicale e l'”Ensemble ClariSax” dell’istituto comprensivo di Torrenova si sono piazzati al primo posto al 27° concorso musicale nazionale per giovani musicisti “Città di Caccamo – Amici della Musica – Benedetto Albanese”.

Hanno ottenuto la vittoria con il punteggio di 98/100; i due gruppi musicali erano composti da cinquanta giovani musicisti provenienti dai tre comuni dell’istituto, Torrenova, San

Marco d’Alunzio e Capri Leone.

Il concorso musicale “Benedetto Albanese” – un evento nazionale che si tiene annualmente nella città di Caccamo, giunto ormai alla 27° edizione – è dedicato alla promozione e alla valorizzazione del talento musicale giovanile proveniente da diverse parti d’Italia.

Il concorso offre agli studenti delle scuole musicali l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria qualificata e di confrontarsi con altri talenti emergenti. Questo evento non solo promuove l’eccellenza musicale, ma anche lo spirito di competizione sana e la crescita artistica dei partecipanti.

La vittoria in questo concorso rappresenta un riconoscimento significativo per gli studenti e le scuole coinvolte, evidenziando il loro impegno e il loro talento nel campo della musica.

La giuria composta da esperti del settore musicale, tra cui insegnanti di musica, direttori d’orchestra, compositori e musicisti professionisti, ha decretato ieri la vittoria di entrambi i gruppi, l'”Orchestra Scolastica” ed l'”Ensemble ClariSax”, classificatisi al primo posto nelle rispettive categorie.

L’indirizzo musicale dell’istituto comprensivo di Torrenova è una grande opportunità ed un percorso educativo importantissimo:

“L’orchestra scolastica rappresenta un fiore all’occhiello dell’istituto, ha ribadito il dirigente scolastico Antonina Gaglio; i docenti di strumento musicale Salvatore Crimaldi (clarinetto e direzione), Basilio Merlino (sax), Fiorella Miracola (pianoforte) e Rosa Pappalardo (chitarra), sono i promotori instancabili di questa bellissima realtà, frutto di entusiasmo, collaborazione e sinergia, che in pochi anni sta realizzando con successo tante straordinarie esperienze per i giovani musicisti coinvolti e per le loro famiglie.”