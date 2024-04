Brolo, Pippo Laccoto annuncia ufficialmente la sua ricandidatura a sindaco

Con una nota diffusa nella tarda mattinata di oggi l’attuale primo cittadino di Brolo e deputato all’Ars di “Prima l’Italia – Lega”, Pippo Laccoto, annuncia la sua candidatura ufficiale per le prossime elezioni amministrative di giugno. Laureato in lettere, ex insegnante in pensione, Laccoto, già sindaco di Brolo dal 1990 al 1993 e dal 1997 al 2007 con due mandati consecutivi e deputato regionale per sei legislature, è stato eletto alla guida del comune tirrenico nel 2019 e si appresta, quindi, a tentare il suo secondo mandato consecutivo. Di seguito il testo della lettera, rivolta ai cittadini di Brolo.

“Cari brolesi,

Vi parlo, come sempre, a cuore aperto. Quelli che si stanno per concludere, sono stati cinque anni intensi, difficili ed entusiasmanti, così come questi ultimi mesi sono stati di profonda riflessione. Guardando indietro, posso affermare con orgoglio che abbiamo compiuto dei passi significativi verso l’obiettivo che ci eravamo prefissati: rendere Brolo un luogo migliore per tutti noi.

Certo, non sono mancati i problemi: abbiamo dovuto affrontare sfide senza precedenti, come la pandemia; avevamo davanti un macigno come il doppio dissesto e, soprattutto, la sensazione di un paese sfiduciato, smarrito e senza identità. Ma non ci siamo mai arresi di fronte alle avversità.

Abbiamo seguito un percorso che aveva chiari gli obiettivi da raggiungere: da un lato mettere i conti in ordine e, dall’altro, riqualificare e far ripartire Brolo dal punto di vista economico e, nel contempo, superare le forti contrapposizioni del tessuto sociale.

Ci siamo riusciti? Come sempre, lascio a voi cittadini il giudizio. Di sicuro, ho la serenità di aver dedicato a questa città tempo ed energie senza risparmiarmi.

Di questi cinque anni, conservo il sostegno e l’incoraggiamento dei brolesi che mi hanno dato forza nei momenti difficili. Amo Brolo e non finirò mai di ringraziare tutti per la fiducia e l’affetto che sempre mi sono stati riservati.

La strada verso il futuro è tracciata: dopo l’acquisizione della Torre di Brolo da parte della Regione, c’è da dare ulteriore impulso alla riqualificazione del centro storico che può e deve diventare polo attrattivo per il turismo e l’economia locale. Così come, ad esempio, bisogna riqualificare il lungomare e sfruttare la grande potenzialità del nuovo cineteatro e del palacultura, entrambi prossimi all’apertura.

Insomma, c’è un percorso da completare, un lavoro avviato da finire, insieme alla splendida squadra amministrativa, assessori e consiglieri, che mi ha attivamente supportato. Dicevo della riflessione profonda: l’invito del gruppo di maggioranza e l’incoraggiamento di tanti cittadini sono stati decisivi e, alla fine, il mio amore e la mia dedizione per Brolo hanno prevalso su ogni altra considerazione.

Ho deciso di continuare questo cammino perché credo fermamente nella progettualità che abbiamo avviato e che oggi ci porta ad affermare con orgoglio che Brolo è un paese trasformato, apprezzato ed ammirato da tanti visitatori e tornato ad essere punto di riferimento del comprensorio. Se mi riterrete ancora una volta meritevole della vostra fiducia, continuerò a lavorare con la passione e l’impegno di sempre. Sono certo che insieme sapremo scrivere un nuovo esaltante capitolo della storia del nostro amato paese.