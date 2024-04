Tragedia sulla A20, camion si ribalta tra Rocca e Sant’Agata Militello. Un morto

Incidente stradale con un mezzo pesante ribaltato sull’autostrada A20 Messina-Palermo, in direzione Palermo.

Secondo le prime informazioni il camion si sarebbe ribaltato, forse dopo aver perso il controllo all’uscita della galleria Rosmarino per cause in corso di accertamento. Purtroppo il sinistro ha provocato un morto, il conducente che ha perso la vita sul colpo. Si tratta di Giuseppe Serio, 66 anni di Palermo.

Vani i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118 che sono accorsi sul posto, insieme agli agenti della Polstrada di S. Agata Militello, coordinati dal comandante Massimiliano Fiasconaro, che stanno eseguendo i rilievi. Presenti anche die squadre dei Vigili del Fuoco per la rimozione del mezzo, che ha la cabina penzolante. Per consentire le operazioni di sgombero si é reso necessario l’intervento di una gru.

L’autostrada al momento rimane chiusa al transito.