PTA di Tortorici, Leanza (PD): “Da anni in prima linea per chiedere potenziamento del presidio”

Il Deputato Regionale del Partito Democratico Calogero Leanza, torna a parlare del PTA di Tortorici, al momento al centro di polemiche per la carenza di personale e strumentistica adeguata.

“In risposta – scrive Leanza – alle crescenti preoccupazioni riguardanti il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Tortorici, preciso come, in piena sinergia con l’amministrazione comunale guidata dal dott. Carmelo Rizzo Nervo, sin dal rispettivo insediamento, abbiamo fatto appello a interventi tempestivi e mirati per ottimizzare le risorse disponibili e garantire un’assistenza sanitaria di qualità per i cittadini della zona; non ultime le note delle settimane scorse, queste formalmente inviate all’attenzione degli enti preposti.

Sono ben note le difficoltà che il PTA di Tortorici si trova attualmente ad affrontare, legate alla carenza di personale specializzato nonché all’assenza degli strumenti necessari per eseguire esami diagnostici essenziali.

La mancanza di specialisti quali diabetologi, dermatologi ed endocrinologi, unita alla sospensione di servizi precedentemente attivi, ha generato una situazione di disagio per i pazienti e la comunità.

Per affrontare queste sfide, insieme all’amministrazione comunale – che da sempre ha posto la massima attenzione nella difesa del presidio – ho già chiesto e continuo a chiedere a gran voce interventi immediati da parte delle autorità competenti al fine di garantire il diritto alla salute per tutti i residenti della zona.”