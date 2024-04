Expo “Non Solo Sposi” Brolo: un Weekend di Celebrazioni e Ispirazioni

L’attesa è finalmente terminata! Brolo si prepara ad accogliere l’evento più atteso del momento, l’Expo “Non Solo Sposi”, che si terrà il 20 e 21 Aprile 2024 presso il Palatenda di Brolo. Un weekend ricco di sorprese, ispirazioni e momenti indimenticabili dedicati a coloro che stanno organizzando il giorno più importante della loro vita.

Programma dell’Evento:

Sabato 20 Aprile:

– 16.00 – 21.30: Apertura dell’evento con il taglio del nastro insieme alle autorità locali e regionali.

– 16.00: Giochi di Fumo a cura della Fuochi Castorino di Natale Castorino.

– 16.30 – 21.30: Istituto alberghiero: orientamento per studenti e degustazione di benvenuto.

– 17.00: Tendenze Wedding e piccola cerimonia con consigli di bellezza e Make Up.

– 18.00: Segreti per tornare in forma prima del grande giorno con il Dott. Carmine Spiccia della Carmine Sporting Club.

– 19.30: Concorso “Vinci il 18°” – Presentazione reel in passarella.

– 21.30: Chiusura dell’Expo.

Domenica 21 Aprile:

– 10.00 – 13.00 e 15.30 – 22.00: Apertura dell’Expo.

– 11.00 e 16.00: Spettacolo di Animazione con Bolle e Zucchero Filato a cura della Bibbidi Boddibi Bu.

– 13.00: Chiusura dell’Expo.

– 15.30: Riapertura dell’Expo con orientamento per studenti e degustazione di benvenuto.

– 16.00: La Bomboniera Personalizzata con consulenza e dimostrazione gratuita.

– 16.15: I 10 consigli per affrontare il giorno più bello con Tania Costantino Sicilian Wedding & Event.

– 16.30: Travel agent, consulenza e preventivo gratuito per un viaggio di nozze da favola con Mag Tour.

– 17.00: Gli scatti immancabili, consulenza e preventivo gratuito con Pidonti e Nino Materia Foto e Video.

– 17.30: La Pasticceria degli Sposi, tradizioni e innovazione con consulenza e preventivo gratuito.

– 18.00: Sfilata in Costumi Medioevali presso la Scalinata Porta della luce.

– 19.00: Sfilata abiti da cerimonia con Bonina Abbigliamento, Nancy Abbigliamento e Kea Atelier.

– 21.00: Il cerchio degli Sposi seguito dai fuochi pirotecnici con Fuochi Castorino di Natale Castorino.

Concorsi:

Durante l’Expo, i visitatori avranno la possibilità di partecipare ai seguenti concorsi (troverete il regolamento sulla pagina Facebook. https://www.facebook.com/nonsolosposibrolo :

– Concorso “Vinci il 18°”

– 1000€ per gli sposi

Ringraziamenti agli Sponsor:

L’Expo “Non Solo Sposi” desidera ringraziare i seguenti sponsor per il loro prezioso supporto:

– Glass Attak

– Bar Pasticceria Sant’Honorè

– Primula Lavasecco

– Omnia Sport

– La Baita delle Delizie

– Ard Discount

– C.D. Pneumatici

– Starvaggi Salumi

– Ti.Pi.Ca

– Alla Ricerca dei Sapori

– Miriam Continibali

– Antica Panetteria

– Co.M.Edil

– Cascino Expert

– Still Mobili Letizia

– Ottica Forzano

– Caravaglio Assicurazioni Unipol Sai

Espositori Presenti:

Tra gli espositori presenti all’evento ci saranno:

– Bonina Abbigliamento

– Nancy Abbigliamento

– Kea Atelier

– Brass

– Matita e Pennello

– Mag Tours

– Nino Materia Foto e Video

– Ristorante Bontempo

– Simply Auto

– Beauty Line

– Fuochi Castorino

– Bimby

– La Vie en Rose

– La Gadenia d’oro

– Pidonti Fotografo

– Pidonti Feste ed Eventi

– Bibbidi Boddibi Bu Animazione

– Camelia Bar Sport

– AD Solutions

– Istituto Alberghiero

– Cherie Abbigliamento

– Domina Gioielli

– Happy Mom’s

– Ristorante Capo Skino

– Fs Eventi

– Pasticceria Ignazio Raffaele

– Olimpya Centro Estetico

– Next Casa

– Coccole di Benessere

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica e trovare tutte le risorse necessarie per rendere il tuo evento memorabile. Vi aspettiamo numerosi all’Expo “Non Solo Sposi” di Brolo!

Per ulteriori informazioni sull’evento e sul programma dettagliato delle attività, vi invitiamo a visitare la nostra pagina Facebook ufficiale: https://www.facebook.com/nonsolosposibrolo

Contatti per Informazioni:

Associazione VOAB

Telefono: +39 377 971 8749

Un evento imperdibile per tutti coloro che stanno pianificando il loro giorno più bello!