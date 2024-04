Patti: la presentazione del libro “Pubblico Ministero. Un protagonista controverso della giustizia” di Edmondo Bruti Liberati

Si terrà a Patti, venerdì 19 aprile 2024, alle ore 16:00, presso l’aula A del Palazzo di Giustizia, la presentazione del libro “Pubblico Ministero. Un protagonista controverso della giustizia” di Edmondo Bruti Liberati, già Procuratore Capo del Tribunale di Milano.

L’autore ritorna a Patti, dopo la sua visita del 2019, per presentare la sua ultima fatica letteraria, con la quale si pone l’obiettivo di definire il ruolo del Pubblico Ministero nel processo con finalità quasi didascalica, anche per chi di giustizia non si occupa di professione e, soprattutto, di inserirlo – con meriti e demeriti – nel contesto storico e sociale.

L’evento, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti, presieduto dall’avvocato Lara Trifilò, vedrà l’alternarsi di un parterre di ospiti illustri: dialogheranno con l’autore il Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Giuseppe Santalucia ed il consigliere del Csm Rosanna Natoli e modererà il dibattito Andrea Apollonio, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti.