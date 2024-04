Milazzo: Convegno su infrastrutture e attività produttive organizzato dalla Democrazia Cristiana – Video

Le infrastrutture e lo sviluppo delle attività produttive sono stati gli argomenti del convegno organizzato dal commissario della DC di Milazzo Roberto Di Pietro che ha radunato politici, imprenditori e aziendalisti per trattare, in particolare, il tema della realizzazione dell’aereoporto nella valle del mela che potrebbe essere fa volano per lo sviluppo dell’intero territorio.

L’incontro si è tenuto al Teatro Trifiletti di Milazzo ed è stato moderato dal giornalista Giovanni Petrungaro.

Dopo i saluti del presidente della Dc Renato Grassi e del Sindaco di Milazzo Pippo Midili sono interventuti l’assessore regionale agli enti locali Andrea Messina, l’onorevole Sandro Oliveri, gli imprenditori Fabio Bertolotti e Giuseppe Grippardi, l’ingegnere Michele Minissale e la parlamentare europea della DC Francesca Donato.