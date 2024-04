Ritrovamento di tre cadaveri in mare: indagano le procure di Patti e di Barcellona Pozzo di Gotto

Indagano due procure per le circostanze collegate al ritrovamento dei tre cadaveri nello specchio di mare tra Patti e le Isole Eolie.

La Procura della Repubblica di Patti segue la vicenda del ritrovamento avvenuto sotto il promontorio di Tindari; il corpo è stato trasportato sabato al pontile di Patti Marina per poi condurlo al policlinico di Messina.

Invece la Procura della repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto segue il caso del ritrovamento di ieri vicino all’isola di Filicudi, anch’esso trasportato a Patti Marina per poi condurlo al policlinico e anche quello ritrovato un mese fa nelle acque di Lipari.

Per i cadaveri ritrovati sabato e ieri è intervenuto il personale della capitaneria di porto di Milazzo, dell’ufficio circondariale marittimo di Lipari e della delegazione di spiaggia di Patti.

Ai magistrati spetterà di comprendere se questi ritrovamenti sono collegati tra loro oppure se si tratta di episodi scollegati tra loro. Già dall’autopsia che sarà compiuta al policlinico si potrà accertare la causa della morte e soprattutto l’identità delle persone; da li risalire possibilmente alle circostanze antecedenti la loro morte.

Al momento, come detto, sono tre i corpi recuperati nell’area tirrenica e questo dato oggettivo, per certi versi, li accomuna, perché, per quanto ritrovati distanti, lo specchio di mare è lo stesso e cioè l’ampia fascia che va dal promontorio di Tindari, al largo di Lipari fino a più lontano verso Filicudi.