Oliveri e Falcone: saranno due e due i candidati a sindaco?

Due a Oliveri e due a Falcone. Questi, in sintesi, gli scenari elettorali nei due centri tirrenici, collegati tra loro tramite un piccolo ponte ed un breve tratto della strada statale 113.

Con l’annuncio recente dell’ex sindaco Michele Pino (foto sopra), a Oliveri, dovrebbero essere due i candidati a sindaco e non tre come è avvenuto nel 2019.

Allora vinse l’attuale primo cittadino Francesco Iarrera (foto sopra), imponendosi alla grande, con un’ampia percentuale, su Giuseppe Di Benedetto e su Sergio Lembo.

Oggi si profila il duello che avrebbe dovuto concretizzarsi nella precedente consultazione; Michele Pino, infatti, era allora alla fine della seconda candidatura consecutiva e non era ancora in vigore la legge che avrebbe potuto consentirgli di candidarsi per il terzo mandato.

Oggi invece, salvo dovessero esserci candidature o spaccature dell’ultima ora, i candidati a sindaco dovrebbero essere due e i cittadini di Oliveri potranno giudicare i cinque anni di Iarrera e i dieci precedenti anni di Pino.

Risalgono invece al 2021 le ultime elezioni amministrative di Falcone; due erano i candidati allora, Nino Genovese, che si è imposto su Andrea Paratore e che poi è stato sfiduciato dal consiglio comunale, aprendo la strada all’attuale commissariamento del comune e due saranno oggi: l’ex sindaco Carmelo Paratore

e poi Pasquale Bucolo.

Circostanza particolare del 2021, determinata dal voto disgiunto, fu la vittoria di Genovese, ma, per una manciata di voti, la vittoria della lista del suo avversario e da li si venne a determinarla maggioranza consiliare contraria all’esecutivo. Visti i precedenti, i due candidati, anche qui è lecito usare il condizionale, in attesa di ulteriori conferme, dovranno dare forza alla loro candidatura e anche alla loro lista, in modo che vi sia una linea di continuità tra esecutivo e consiglio comunale.