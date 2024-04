Infodrive Capo d’Orlando vince ad Angri e torna prima in classifica

Vittoria fondamentale per la Infodrive Capo d’Orlando sul campo di Angri, con il punteggio di 61-63. I biancoazzurri ottengono la prima vittoria esterna dei Play-In Gold e tornano al primo posto in classifica, in virtù della contemporanea sconfitta di Molfetta sul campo di Ragusa.

La gara ad Angri è stata dura e combattuta, decisa soltanto nel finale grazie ad una tripla di tabella di Capitan Matteo Palermo a 30” dalla fine.

Il colpo grosso della Virtus Ragusa che vince a Molfetta permette all’Orlandina di respirare e avere il destino nelle proprie mani.

Infodrive, Molfetta e Ragusa sono infatti appaiate in vetta a quota 16 punti, ma domenica i pugliesi sbarcheranno in Sicilia. La squadra di coach Bolignano battendo Molfetta si assicurerebbero il primo posto in classifica in ottica playoff, avendo già il favore dello scontro diretto su Ragusa. Con una vittoria alla Infodrive Arena il primato sarebbe dunque cosa fatta.