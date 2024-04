Calcio Femminile – La Giovanile Rocca batte la JSL Brolo e rimane in vetta alla classifica

Sempre più vicine all’impresa. In un “Pippo Giacobbe” letteralmente infuocato, una Giovanile Rocca determinata e concentrata, porta a casa 3 punti pesanti quando mancano appena tre giornate al termine del campionato, battendo 2-1 la JSL Brolo.



Succede tutto nella ripresa. Dopo il primo quarto d’ora di sofferenza, gli animi si surriscaldano con le 2 squadre che rimangono in dieci. Poco dopo fallo su Cammareri in area e calcio di rigore per la Giovanile Rocca. Sul dischetto si presenta Alice Raffaele che fa 1 a 0.



Le ospiti però non ci stanno e pareggiano subito. Qua viene fuori la grande spinta di un pubblico incredibile, probabilmente mai visto in un campionato di Eccellenza Femminile.



A dieci dal termine ci pensa Gioela Graziano, imbeccata da Helena Florio, a fare esplodere di entusiasmo il “Pippo Giacobbe”.



Finisce 2 a 1. Vince la Giovanile Rocca.