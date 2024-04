Giallo in Sicilia: ritrovati due cadaveri in poche ore tra Patti e le Isole Eolie

Giallo in Sicilia. Due cadaveri sono stati ritrovati in mare, nel tratto compreso tra il Golfo di Patti e le Isole Eolie. Oggi corpo di un uomo è stato avvistato al largo di Filicudi, recuperato dalla Guardia Costiera e poi trasferita a Patti.

L’uomo indossava un giubbotto di salvataggio, ma al momento non trapelano altre informazioni.

La salma è stata trasferita al Policlinico di Messina: nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia. Appena 24 ore fa il ritrovamento di un altro cadavere, sempre di sesso maschile, nel tratto di mare tra il golfo di Patti e l’isola di Vulcano. È probabile che le morti siano collegate. Già un mese fa il ritrovamento di un altro cadavere, al largo di Vulcano. Spetterà adesso agli inquirenti capire come siano andati gli eventi.