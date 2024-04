Olivarella : La squadra dell’Oratorio Giovanni Paolo II approda in serie C2. La felicità di Padre Stefano Messina “E’ una vittoria sportive e sociale”

Una cavalcata straordinaria quella della GP2 Sporting Olivarella che ha vinto il campionato di serie D – Girone A di calico a 5.

Un risultato frutto di un progetto iniziato sei anni fà, con tanti piccoli calciatori che si sono avvicinati al campetto dell’Oratorio Giovanni Paolo II di Olivarella.

Un’affermazione ottenuta soltanto all’ultima giornata con la vittoria sulla diretta avversaria, Ludica Lipari, per 5-4, davanti a tantiossimi tifosi.

I numeri del campionato sono: 13 vittorie, 3 pareggi, 100 reti realizzati di cui 22 messe a segno da Andrea Messina e 21 dal capitano Vincenzo Calderone e una porta difesa ermeticamente da Josè Starvaggi che ha subito solo 37 reti.

Un risultato sportivo e sociale ottenuto però lontano da casa, visto che il campetto non è omologato per la serie D, e la squadra è stata costretta a giocare al pro loco stadium di Merì.

Una gioa immense anche per il presidente Padre Stefano Messina.

Ecco i protagonisti della stagione: Josè Starvaggi (Portiere), Cristian Di Bella (Centrale), Francesco Rizzo (Centrale), Vincenzo Calderone (Laterale), Daniele Puliafito (Laterale), Giuseppe Mancuso (Laterale), Omar Ben Guadida (Laterale), Vittorio Giovenco (Laterale), Nicolo’ Mollica (Laterale ), Davide Artale (Pivot), Andrea Messina (Pivot), Fabio Pirri (Pivot), Maurizio Campo (Allenatore/Giocatore), Padre Stefano Messina (Padre Stefano Messina), Sebastiano Trifirò (Vicepresidente e allenatore.