MIlazzo: Convegno su infrastrutture e attività produttive, le proposte della DC

Lunedì alle ore 16:30, al Teatro Trifiletti di Milazzo, la DC nazionale, sarà presente il presidente Renato Grassi e il segretario Totò Cuffaro, in collaborazione con il commissario della zona di Milazzo, Avvocato Roberto Di Pietro, hanno organizzato un interessante convegno dal titolo “Infrastrutture e attività produttive” per proporre un progetto integrato riguardante lo sviluppo del territorio che va da Milazzo a Falcone, ricco di potenzialità di sviluppo.

Il progetto è rivolto ai sindaci, alla politica regionale e agli imprenditori che si dovranno impegnare ad individuare aree e infrastrutture abbandonate e intervenire realizzando insediamenti industriali con nuove tecnologie.

Tra gli argomenti la possibilità di individuare un area per l’aereoporto, che potrebbe dare vigore economico all’intero territorio e migliorare l’attività delle strutture portuali che servano per il commercio, il traffico civile e industriale.

Al convegno, aperto a tutti, parteciperanno l’assessore regionale agli enti locali On. Andrea Messina, il parlamentare europeo della DC Francesco Donato, il parlamentare regionale di Fratelli d’Italia Pino Galluzzo, il segretario regionale della DC Stefano Cirillo, il presidente del COPAVIST Michele Minissale, l’aziendalista Giovanni Raimondo, il presidente Sciara Holding ltd Fabio Bertolotti, il presidente private bank Credit London Giuseppe Grippaldi, il sindaco di Milazzo Pippo Midili, il sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino e il corrispondente per la zona di Milazzo Giovanni Petrungaro.