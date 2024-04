Capo d’Orlando – Protocollo d’intesa per l’apertura di uno “Sportello di ascolto, dialogo e consulenza”

Giovedì 10 aprile presso l’Aula Consiliare del Comune di Capo d’Orlando è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa tra il Sindaco Dott. Franco Ingrillì e il Garante all’Infanzia e all’adolescenza Dott. Giuseppe Sapone, l’Istituto Comprensivo n. 1 di Capo d’Orlando, il Liceo, Il Liceo “Lucio Piccolo”, il Kiwanis – di Capo d’Orlando e le Associazioni di promozione sociale del territorio “Abbraccialo per me” e “Pink Project”, inerente l’apertura di uno sportello psico-socio-pedagogico per contrastare l’emergenza sociale post-pandemia, denominato “Sportello di ascolto, dialogo e consulenza, uno spazio per pensare, essere e diventare”.

Il progetto prevede di creare, attraverso lo sportello psico-socio-pedagogico, la realizzazione di un luogo dove accogliere, ascoltare e sostenere l’infanzia, adolescenza e giovinezza, un luogo dove verranno individuati situazioni di rischio e accompagnamento al servizio di competenza, rete e filtro con i servizi specifici.

In particolare sarà attenzionato il mondo dei genitori, dei bambini e degli adolescenti, coinvolgendoli in un processo partecipativo di analisi, che riguarda la presa in carico di tutte le problematiche, favorendo la relazione genitore-figlio.

“Con questo protocollo si propone di garantire uno spazio di ascolto individualizzato e privato, utile per affrontare possibili momenti o situazioni di difficoltà, che l’emergenza sanitaria ha generato, rischiando di invalidare il proprio benessere individuale a livello psicofisico accentuando le disuguaglianze e le fragilità socio economiche, inoltre di sostenere l’istituzione scolastica considerata uno spazio di fondamentale importanza per la crescita culturale e civica degli adolescenti e dei più piccoli, interfacciandola con la virtuosa collaborazione dei Servizi Sociali del Comune, a cura della dirigente Donatella Lazzaro.

Al progetto, coordinato dal Garante all’Infanzia e all’adolescenza, saranno affiancate diverse figure professionali, tra cui le pedagogiste Dott.ssa Venera Torrisi, Dott.ssa Antonina Murabito e Dott.ssa Giusy Lipari.