Stasera, alle ore 21:45, su Antenna del Mediterraneo l’849^ puntata di Momenti in TV

Puntata da non perdere quella di “Momenti in TV” in onda stasera, giovedì 11 aprile alle ore 21:45, su Antenna del Mediterraneo – canale 82.

Il programma ideato e condotto da Francesco Anania taglia il traguardo delle 849 puntate e avrà come ospiti la scrittrice Donatella Manna che presenterà il suo ultimo libro di poesie “Petali nella pozzanghera” tra i 144 libri proposti al “Premio Strega Poesia”, il musicista Rosario Altadonna, primo laureato in zampogna d’Italia e il sociologo Francesco Pira pronto ad osservare, rilevare e analizzare i fenomeni musicali e poetici della puntata.