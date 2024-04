Messina: “Solidarietà senza Confine” domenica 14 aprile a Piazza Duomo

Occuparsi della salute delle persone, soprattutto di quelle che vivono in una condizione di disagio, è uno degli obiettivi che perseguono i Lions, anche attraverso screening sanitari gratuiti.

Domenica 14 aprile a piazza Duomo, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, si terrà l’iniziativa “Solidarietà senza Confini” organizzata in occasione della “Giornata Internazionale del Lions Day”. Detta manifestazione coincide con la Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti voluta dal Ministero della Salute e dal Centro nazionale Trapianti. Stamani, Maurizio La Spina delegato Distrettuale Lions Day Maurizio La Spina insieme alla Presidente della zona 7 Maria Francesca Scilio, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessora alle politiche sociali Alessandra Calafiore, hanno presentato il programma della giornata che prevede, tra l’altro, una campagna di prevenzione e sensibilizzazione attraverso screening sanitari gratuiti, aperti alla cittadinanza, in collaborazione dei medici volontari Lions e del Centro Gestionale Screening dell’ASP Messina.

Il sindaco Basile, nel ringraziare i Lions per questo gesto di grande solidarietà, ha sottolineato come l’amministrazione abbia previsto nel programma degli interventi rivolti ai cittadini, attività di sostegno e promozione della salute. Alessandra Calafiore assessora alle politiche sociali, ha affermato che la coincidenza delle due iniziative rappresenta un momento di grande consapevolezza sia donare che per curare la salute che rappresentano elementi fondamentali di crescita sociale. Proprio a Piazza Duomo, oltre alle postazioni Lions, i cittadini potranno donare sangue oltre a raccogliere eventuali consensi per donare organi e tessuti. A Piazza Duomo sarà presente anche una Unità Mobile Oftalmica dove saranno effettuati screening oculistico; ancora si potrà accedere a screening diabetologici, audiometrici, e ipertensione. I Lions hanno previsto anche un info point oncologico, un punto di ascolto, psicologico, cardiologico, udito, riabilitazione fisiatrica ed indicazioni e consigli per una corretta alimentazione.

Presenti all’incontro anche il Past Governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia Francesco Freni Terranova; la Presidente della III Circoscrizione Anna Capillo; i Presidenti dei Club della Zona 7 di Messina rispettivamente, Messina Host Giuseppe Pernice; Messina Ionio Giuseppe Ruggeri; Messina Peloro Giulia La Spina; Messina Tyrrhenum Carlotta Crescenti e Messina Colapesce Rosalia Paola Iorio. Per l’Asp di Messina ha partecipato Rosaria Cuffari responsabile del centro screening oltre ai rappresentanti delle associazioni Aido, Avis e Admo